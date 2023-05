3/12 ©Getty

Il ministero della Sanità di Israele, spiega Coldiretti, ha concesso alla società Remilk, che sta già producendo su scala industriale in diverse aree del mondo, di vendere al pubblico i suoi prodotti lattiero caseari nati in laboratorio senza aver mai visto neppure l'ombra di una mucca usando il gene della proteina del latte e inserendolo in bioreattori per la crescita accelerata con un processo simile a quello usato un po' per tutti gli alimenti creati in laboratorio

Dopo la carne sintetica, arriva il filetto di pesce stampato in 3D