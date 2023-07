Decine gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco di Belluno. Danni e disagi per i violenti temporali anche in tutto l'Alto Adige

Una tromba d'aria si è abbattuta su diversi centri del Cadore, nel Bellunese, scoperchiando i tetti di vari edifici e provocando la caduta di alberi. Per fortuna non risultano persone ferite o contuse. Decine gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco di Belluno. Si sono registrati anche danni e disagi per i violenti temporali in tutto l'Alto Adige. Il vortice ha risentito del grande accumulo di energia presente nell’atmosfera, dopo i tanti giorni di gran caldo, che ha dato origine anche a rovesci di grandine. Devastati ampi tratti del bosco del Cadore e del Comelico.