Meteo, caldo e temperature in aumento. Previsioni di lunedì 17 luglio

Cronaca

Tra oggi e domani il nostro Paese – da Nord a Sud – sarà investito dalla più intensa ondata di calore dell'estate 2023. A provocarla è ancora una volta l'anticiclone africano, che sta avanzando su tutto il bacino del Mediterraneo. Valori oltre la media anche nelle ore notturne. Oggi bollino rosso in 16 città. La temperatura più alta è attesa in Sardegna martedì 18, con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali. Previsti valori eccezionali anche a Roma, che il Times ha definito 'la città infernale'

L’Italia fa i conti con il caldo. Nel nostro Paese arriva la terza e più intensa ondata di calore dell'estate 2023. Sono attese temperature record, con il picco di 48 gradi martedì in Sardegna. A Roma il termometro salirà fino a 43 gradi: il Times ha definito la capitale come "la città infernale". Per fare altri esempi, sono attesi 44 a Foggia, Agrigento e Oristano, 45 a Siracusa