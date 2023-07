5/7

Secondo ilmeteo .it questa seconda ondata di calore ha tutte le caratteristiche per candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute in Italia: ricordiamo che il record di caldo è di 48.8°C, raggiunti il 12 Agosto 2021 a Floridia, nel siracusano. Nei prossimi giorni questo primato potrebbe anche essere superato in Sardegna