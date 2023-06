Fininvest, oggi l’assemblea: le ipotesi sulla composizione del Cda

5/8 ©Ansa

COME POTREBBE CAMBIARE – Possibile che venga aggiunto un nono membro, in sostituzione del compianto Niccolò Ghedini, morto ad agosto 2022: dopo quasi un anno di vuoto, la famiglia potrebbe decidere di riempire il posto lasciato vacante. Per statuto il cda di Fininvest dura in carica un anno, e quindi il consiglio che verrà eletto il 29 giugno resterà in carica per soli 12 mesi, fino a giugno 2024

