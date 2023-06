4/10 ©IPA/Fotogramma

Il 66% delle quote in mano a Silvio Berlusconi sarà ripartito tra i 5 figli, che quindi ne otterranno l’8% a testa. Marina e Pier Silvio saliranno così a a circa il 16% ciascuno, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora in totale arriveranno al 46% circa. Il destino del restante 20% delle quote di Fininvest, nella disponibilità testamentaria di Silvio Berlusconi, sarò decisivo per il controllo della holding. (In foto: i figli di Silvio Berlusconi al funerale di Stato)

