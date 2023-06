Tajani sul futuro di FI: "Ruolo figli Berlusconi? Decideranno loro"

"Nessuno si sente il sostituto di Berlusconi, sarebbe impossibile" ha detto inoltre in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri e reggente in pectore di FI

"Tutti saranno coinvolti, il movimento deve essere unito. Non partiamo da zero: siamo sostenitori di questo governo. Come dimostrano i capigruppo, c’è già una rappresentanza Nord, Sud e Centro. E ripeto: ci sarà un ruolo per chiunque voglia lavorare". Così si è espresso al Corriere della Sera Antonio Tajani, che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi sembra destinato a diventare il nuovo leader di Forza Italia, anche se: "Bisogna arrivare al Consiglio nazionale per eleggere il presidente. Io chiederò nel Comitato di presidenza che si tenga prima della pausa estiva. Nessuno si sente il sostituto di Berlusconi. Sarebbe impossibile, fino al giorno delle elezioni, cercherò di guidare Forza Italia senza timore di affrontare le difficoltà, e con la linea chiara che ci ha affidato Berlusconi".