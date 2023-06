Berlusconi, fonti Mit: "Valuteremo la proposta di intitolargli Linate"

Il viceministro Bignami: "Sto approfondendo l'iter"

"L'idea di intitolare l'aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi è un'ipotesi su cui è giusto operare: ho già chiesto anche ad Enac quale sia l'iter per poterla realizzare", ha spiegato il viceministro Galeazzo Bignami. "E' ovvio - ha aggiunto - che prima va verificato se è fattibile a livello normativo, come sembra sia. Poi bisognerebbe confrontarsi sentendo doverosamente l'opinione della famiglia. La decisione ovviamente non compete a me, ma ho ritenuto utile approfondire, sottoponendo l'idea alle autorità competenti, a partire da Enac", aggiunge.