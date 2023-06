Scuola, Valditara: lavori socialmente utili per studenti che sbagliano

"Non credo nella sospensione com'è concepita oggi. Lasciare a casa e abbandonare al suo destino un ragazzo che si è comportato male lo danneggia. Ha invece bisogno di più scuola, di più impegno e di lavori socialmente utili per rendersi conto di essere inserito in una società. Ha bisogno di essere responsabilizzato con più studio e lavori a favore della collettività". A dirlo il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, in un intervista a Morning News su Mediaset.