Pallini contro prof, Valditara: ripensamento su nove in condotta

Isabella Sgarbi, dirigente scolastico dell'Itis Marchesini ha spiegato che sarà riconvocato il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione. "I ragazzi che mi hanno colpito non meritavano il 9 in condotta", replica l'insegnante

Hanno preso nove in condotta i due studenti dell’Itis Marchesini di Rovigo che a ottobre scorso avevano sparato dei pallini con una pistola ad aria compressa contro la professoressa di Scienze. Ma, dopo il monito del Ministro dell’Istruzione, il voto potrebbe essere cambiato con uno inferiore. Giuseppe Valditara, infatti, ha chiesto di rivedere le decisioni prese dalla scuola ed effettuare una valutazione più approfondita:"Visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del Dpr 122/2009 e del regolamento di istituto, ho avvertito l'esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese", ha scritto il ministro.

“Rivaluteremo la situazione"

"Ho scritto alla preside: le ho detto che dare 9 a chi ha sparato lo ritengo un messaggio diseducativo. Ci sono tanti voti a disposizione. Siccome c'è l'autonomia delle scuole e il ministro non può dire decido io, gli ispettori sono stati mandati per capire se gli scrutini sono stati coerenti con i regolamenti interni", ha spiegato Valditara. "Vogliamo capire anche qui se ci sono margini di manovra che il ministero può avere. A breve gli ispettori faranno una relazione, ma non basta mandare gli ispettori: interverremo anche sul voto di condotta". Isabella Sgarbi, dirigente dell'Istituto "Viola Marchesini" di Rovigo, ha commentato all'Ansa: "Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione". La comunicazione da parte del ministro Valditara di rivedere il voto agli studenti, ha aggiunto Sgarbi, "è stata comunicata dall'Ufficio scolastico regionale".

La reazione della professoressa Nel frattempo l’insegnante ha espresso ancora la sua amarezza: “Provo ancora dolore a vedere quel video: i ragazzi che mi hanno colpito non meritavano il 9 in condotta. All’interno del mio istituto c’è ostilità nei miei confronti perché io sto portando avanti una battaglia con i miei avvocati che mi hanno dato la forza di andare avanti, ma secondo i miei colleghi non avrei dovuto denunciare la classe. Io la solidarietà l’ho ricevuta da persone che nemmeno conosco”.

