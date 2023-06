Diversi i temi di giornata sulle prime pagine dei quotidiani. In primis, il Mes che scuote il governo. Dopo il via libera del Mef, la maggioranza diserta il primo voto: deciderà il Parlamento. Spazio nelle prime pagine al disastro del Titan e all'arresto di Minenna, l'ex direttore delle Dogante in quota grillina, e dell'ex leghista Pini