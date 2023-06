Alluvione Emilia-Romagna, Bonaccini: "Servono 1,8 miliardi subito"

Il presidente della regione ha affermato che "dopo l'alluvione il governo ci ha chiesto una stima dei danni e lavorando giorno e notte abbiamo consegnato la prima stima di 8,8 miliardi". Sono soldi che per il governatore "non servono tutti subito, ma ne servono 1,8 per sistemare frane, fiumi e strade prima dell'autunno e per evitare che nuove piogge possano causare ulteriori danni"

"Nomina commissario sta cominciando a diventare un po' troppo tardiva"

Bonaccini è stato anche interpellato sulla nomina del commissario che secondo lui "sta cominciando a diventare un po' troppo tardiva. Il ministro Musumeci sosteneva che non c'era fretta. Io, insieme ai sindaci, compresi quelli di centrodestra, e alle parti sociali pensiamo che si debba tenere insieme emergenza e ricostruzione: ed è per questo che serve il commissario". Il presidente ha poi dichiarato che "dopo l'incontro della scorsa settimana non siamo più stati convocati, ma non è una settimana in più o in meno che fa la differenza. Dei 2,2 miliardi stanziati dal governo, solo 200 milioni servono per i lavori. Ne abbiamo già spesi il doppio, perché i sindaci hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo". Il governatore ha anche sottolineato che "in occasione della ricostruzione del sisma in Emilia i 12 miliardi stanziati dai governi da Monti in poi si sono succeduti, sono tornati indietro con gli interessi nelle casse degli italiani. Lo stesso succederà con la Romagna".