Alluvione Emilia-Romagna, conta dei danni e ricostruzione un mese dopo

Ambiente

Alluvione Emilia Romagna, 10 fake news smentite dal Wwf

L’organizzazione per la tutela dell’ambiente ha voluto fare chiarezza su false informazioni che stanno circolando dopo la distruzione e i disagi causati dal maltempo nella regione. Dalle nutrie alla manutenzione dei fiumi, la lista delle notizie false

Il Wwf, l'organizzazione internazionale non governativa per la tutela dell’ambiente, ha voluto fare chiarezza smontando alcune fake news, ossia notizie false, circolate dopo l’alluvione che ha provocato vittime, numerosi danni e disagi all’Emilia Romagna. "Chi sostiene tesi in contrasto con la scienza e l'evidenza dei fatti", denuncia il Wwf, "si assume una responsabilità enorme rispetto alle prossime tragedie”. Di seguito la lista di 10 false informazioni

Per prevenire disastri serve dragare i fiumi e scavare in alveo - Il Wwf smentisce spiegando che l'alveo di gran parte dei fiumi italiani si sta abbassando sia per il minor apporto di sedimenti dato da briglie e dighe che ne interrompono la continuità, sia per il massiccio prelievo di inerti nei decenni scorsi. Dragare i fiumi, abbassandone la quota altimetrica, può creare fenomeni franosi a monte mettendo a rischio la stabilità dei ponti a valle