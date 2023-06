Meteo, ondata di caldo oggi in Italia: bollino arancione in 14 città

1/8 ©Getty

Il caldo africano non dà tregua. Bollino arancione in mezza Italia. Salgono a 14 le città italiane contrassegnate dal livello di allerta 2 che prevede condizioni di rischio per la salute in particolare nei soggetti fragili

