Meloni incontra Metsola. "Presto accordo su terzo pagamento Pnrr"

Economia

L’Italia aspetta la terza rata del Pnrr, 21,8 miliardi di euro, ed è sempre più vicina la scadenza di fine agosto per la modifica del Piano che il governo ha detto di voler presentare integrando il RePowerUe. Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr replica alle critiche sui ritardi: 'Dobbiamo fare velocemente ma bene, senza alzare il polverone ed entrare in polemica'

Inizia oggi, lunedì 12 giugno, la visita a Roma dei tecnici dell’Unione europea per il Pnrr . Un impegno "di routine" e "programmato da tempo", hanno sottolineato sia il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto , che la portavoce della Commissione europea che si occupa dei Pnrr nazionali, Nuyts Weerle

L’Italia intanto aspetta la terza rata del Pnrr, 21,8 miliardi di euro, ed è sempre più vicina la scadenza di fine agosto per la modifica del Piano che il governo Meloni ha detto di voler presentare integrando il RePowerUe . Una revisione che Fitto ha definito "l'ultima occasione per mettere ordine"

Fitto si è detto "ottimista" sull'arrivo della rata del Pnrr. E parlando al Forum in Masseria a Manduria ha ribadito come la visita dei tecnici Ue faccia parte di incontri che si svolgono e si sono già svolti "ogni sei mesi" e in "tutti i Paesi, non escludendo comunque polemiche che descriveranno l’arrivo dei tecnici con "caratteristiche incredibili e preoccupanti"