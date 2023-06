Alla cerimonia hanno partecipato amici storici di Nuti fra cui Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Sandro e Giovanni Veronesi, Giorgio Panariello, Marco Masini, Gianfranco Monti, Valeria Solarino e Nicola Pecci. I tifosi della Fiorentina hanno appoggiato accanto al feretro una sciarpa della curva Fiesole e un cappellino. Tanto l’affetto dei presenti rivolto alla ex compagna dell’attore Annamaria Malipiero, alla figlia Ginevra, alla nipote Margerita e al fratello Giovanni. Durante le celebrazioni, riporta La Nazione , Marco Masini ha cantato il brano di Nuti Sarà per te, mentre Gianfranco Monti ha letto sull’altare una lettera per l’artista scomparso. All’uscita dalla chiesa, Leonardo Pieraccioni ha detto al quotidiano fiorentino: “Era un grande e meraviglioso talento. Andai a trovarlo un anno fa ma era in quella fase in cui si preparava a quello che poi è successo. Francesco rimarrà nei suoi film. Ci ha regalato tanta allegria. Auguriamoci che passino sempre i suoi film e che anche i giovanissimi scoprano il suo talento”.

L’abate cita i film di Nuti

La messa è stata celebrata da Padre Bernardo Gianni, abate della basilica, che ha rivelato: “Quando ero studente al Cigognini di Prato fui spettatore delle riprese di un suo film, Madonna che silenzio c’è stasera. È un bel ricordo di gioventù”. Durante l'omelia poi ha citato alcune frasi dei film di Nuti, tra cui quella da Madonna che silenzio c'è stasera “O vinci al Totocalcio, o tu sposti la chiesa, o tu vai in Perù”. Ma, ha aggiunto Padre Bernardo “oggi le campane danzano e non occorre fare alcuno sforzo”. “È molto importante vivere questa liturgia non come un funerale. È un gesto di mistero ed è importante chiudere gli occhi, sprigionare la fantasia dei nostri cuori - ha detto l'abate - Da 12 ore sto vedendo YouTube per dire qualcosa di decente. Ginevra e Annamaria sanno che io non ho alcuna competenza cinematografica per poter rendere giustizia della sua arte. Io parlo col cuore in mano. Il volo di Francesco sia reso perfettamente limpido e trasparente, senza alcuna opacità”.