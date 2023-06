Femminicidi, Roccella a Sky TG24: "Puntare su azioni preventive"

Si è parlato anche di femminicidi all'evento di Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale a Milano. Ospiti la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella, la deputata del Pd Lia Quartapelle e la deputata del M5S Stefania Ascari. Sono già 19 le donne uccise nel 2023: per impedire che risucceda, il governo ha da poco approvato un disegno di legge - all'indomani dell'omicidio di Giulia Tramontano - con nuove misure contro la violenza sulle donne. "Dobbiamo spezzare il ciclo della violenza e quindi pensare ad azioni preventive, non repressive", ha detto Roccella, che ricorda come l'anno scorso le vittime fossero 104. Ma non solo: una via per combattere la violenza contro le donne passa anche per la sensibilizzazione. La ministra ha quindi spiegato che il governo sta organizzando, per il prossimo autunno, un ciclo di incontri nelle scuole, con vittime di violenza, in modo da facilitare questo percorso. C'è poi bisogno di "mettere in sicurezza" le donne che denunciano. A tal fine, ha rimarcato Roccella, sono stati aumentati di un terzo i fondi per i centri anti-violenza ed è stato rifinanziato il reddito di libertà, l'aiuto economico pensato per le donne che non hanno i mezzi per allontanarsi da una casa violenta (IL PALINSESTO - TUTTI I VIDEO).