Una vita lontana dai gossip

Da quanto si sa, il rapporto tra padre e figlia è sempre stato complicato: non è un caso, infatti, che le foto di Piersilvio con sua figlia Vittoria Lucrezia siano pochissime. “Per anni il rapporto con Lucrezia è stato complicato: io ero giovane, forse troppo, e sono stato un padre oggettivamente non molto presente. Per fortuna però sono cresciuto, e anche lei: da quando è più grande, la nostra relazione è diventata più vera e più forte. Adesso stare insieme non è un dovere, ma un piacere”, ha raccontato lo stesso Pier Silvio qualche anno fa. Di Vittoria Lucrezia si sa che non ha mai aperto un profilo social, né su Facebook né su Instagram, e che ai tempi dell’università ha dimostrato un grande interesse per l’arte, conseguendo una laurea proprio in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Milano. In seguito, ha continuato a studiare e lavorare negli Stati Uniti. Lucrezia Vittoria Berlusconi non ha mai rilasciato interviste: riservatissima rispetto alla sua vita privata e familiare, sono disponibili in rete pochissime foto che ne mostrano con chiarezza il volto.