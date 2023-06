Le esequie alle 15 nel Duomo. Nel cuore del capoluogo lombardo sono attese migliaia di persone, tra le quali le massime cariche italiane, diversi leader stranieri, politici, personaggi dello sport e dello spettacolo. Per motivi di ordine pubblico e per motivi di sicurezza, sono previste delle modifiche alla viabilità: Atm ha fatto sapere che alcune corse di bus, tram e metro subiscono delle variazioni. Ecco quali ascolta articolo Condividi

Oggi, mercoledì 14 giugno, a Milano si tengono i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Le esequie sono alle 15 nel Duomo. Nel cuore del capoluogo lombardo sono attese migliaia di persone, tra le quali le massime cariche italiane, diversi leader stranieri, politici, personaggi dello sport e dello spettacolo. Per motivi di ordine pubblico e per motivi di sicurezza, sono previste delle modifiche alla viabilità, con alcune corse di bus, tram e metro che subiscono delle variazioni (ADDIO BERLUSCONI, LO SPECIALE).

Chiusa la stazione della metropolitana Duomo Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha fatto sapere che oggi la stazione della metropolitana Duomo resta chiusa dalle 10 alle 18. “A partire dalle 10 fino al tardo pomeriggio i treni di M1 e M3 salteranno la stazione di Duomo. Usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza del Duomo scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori”, ha avvertito Atm. “Anche l’Atm Point di Duomo sarà chiuso. In alternativa considerate gli altri sportelli”, ha aggiunto. vedi anche Funerali di Stato e lutto nazionale, a chi spettano

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Deviate diverse linee dei mezzi di superficie Sempre per gli stessi motivi, oggi subiscono delle deviazioni diverse linee dei mezzi di superficie. “Mercoledì 14 giugno, dalle 10 circa, numerose linee che attraversano il centro potrebbero essere temporaneamente deviate o interrotte dal passaggio di persone e autorità per i funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo, oppure potrebbero essere rallentate o terminare la corsa prima del capolinea”, ha spiegato ieri Atm. I tram coinvolti sono i numeri 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27. I bus, invece, il 54, 60, 73, 84. vedi anche A quanto ammonta e a chi spetta l'eredità di Silvio Berlusconi

I consigli di Atm “Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito”, è il consiglio di Atm. “Daremo aggiornamenti in tempo reale sulla app e sul nostro account Twitter”, ha aggiunto. E ancora: “Mercoledì 14 giugno pianificate per tempo i vostri spostamenti. Dalle 10 cambieremo il servizio di numerose linee su disposizione delle forze di pubblica sicurezza per permettere lo svolgimento dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi in piazza Duomo”. vedi anche I figli di Silvio Berlusconi: chi sono e cosa fanno. FOTO

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Piazza Duomo Per quanto riguarda piazza Duomo, dalle 10 è transennata e presidiata dalle forze dell'ordine, come tutta l'area. I cittadini possono assistere alle esequie di Berlusconi da due maxi schermi. Per la gestione della piazza, il Comune di Milano ha proposto il modello che si utilizza per i grandi eventi, come i concerti: varchi di ingresso per i controlli, accesso libero ma contingentato (questa volta fino a un massimo di circa 10mila persone). vedi anche Silvio Berlusconi, tutte le donne del presidente. FOTO