Maltempo, nubifragio a Roma. Danni e allagamenti nel Centro Italia

Un breve nubifragio si è abbattuto nella tarda mattina di oggi anche su Grosseto, costringendo a diversi interventi i vigili del fuoco. In particolare i pompieri sono intervenuti in via Genova a Grosseto in soccorso a una giovane donna, bloccata nella sua auto

