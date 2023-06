4/7

Le previsioni di giovedì 15 giugno. Al Nord al mattino cieli sereni con aumento dell’instabilità nel pomeriggio sui settori alpini. In serata residue precipitazioni sul Veneto. Al Centro al mattino rovesci e temporali sull’Adriatico, al pomeriggio temporali su Lazio e Abruzzo. Tempo in miglioramento in serata. Al Sud temporali sulle regioni peninsulari, dal pomeriggio anche sulla Sicilia. In serata In serata recipitazioni in esaurimento, ancora presenti su Molise Puglia, Basilicata e Calabria. Ampie schiarite attese sulle Isole Maggiori