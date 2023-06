È morta Flavia Franzoni. La moglie di Romano Prodi aveva 76 anni. Ad annunciare il decesso è stata una nota dell’ufficio stampa dell’ex premier. “Con enorme dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni", si legge. Franzoni è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria. Stavano facendo un cammino a piedi e ieri sera avevano dormito a Gubbio, mentre oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Franzoni, da quanto si apprende, è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore, e per recuperarla è stato necessario chiedere l'intervento del soccorso alpino: la moglie dell'ex premier sarebbe infatti morta in una zona piuttosto impervia, con la pioggia che ha reso i soccorsi ancora più difficili.

Il libro

Nel 2005 Romano Prodi e Flavia Franzoni scrissero anche un libro a quattro mani, per raccontarsi: il titolo era un’evidente comunione di intenti, “Insieme”. Nella prefazione spiegavano anche la ragione di questo titolo: “Si riferisce a noi che abbiamo scritto un libro a doppia firma dopo una vita di esperienze comuni. Si riferisce alla grande famiglia in cui ci siamo trovati a vivere. Si riferisce alle esperienze vissute in comune con i tanti compagni di scuola, di parrocchia, di lavoro o, semplicemente, di vacanze. Il confronto con tante esperienze diverse è visto come l’elemento caratterizzante della formazione nostra e dei nostri figli. “Assieme” (così come di solito dice lui) è anche la parola più usata da Romano Prodi in economia, quando descrive lo sviluppo dei distretti industriali o quando afferma che “riacchiappare” lo sviluppo richiede il lavoro comune e la concertazione continua di imprese, istituzioni pubbliche, forze sociali, università. Anche la politica consiste sempre, come afferma esplicitamente, "nel mettere insieme le forze disposte al cambiamento’ e, più in specifico per lui, nel mettere insieme le diverse famiglie politiche del riformismo italiano”. Il testo aveva anche vinto il premio speciale alla rassegna Capri-San Michele (la più importante in ambito cattolico, vinta in due distinte edizioni anche da papa Ratzinger).