Intervento chirurgico di tre ore "senza complicazioni" ieri per il Pontefice "Sta bene", assicurano i medici. "Mi ha preso in giro chiedendomi 'quando il terzo?'", ha fatto sapere il professor Alfieri che già aveva operato il pontefice un'altra volta. In via precauzionale sono state sospese tutte le udienze di Bergoglio fino al 18 giugno