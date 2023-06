Mamma e figlio con sindrome di Down si laureano lo stesso giorno

Antonella Maccarrone e Giovanni Trovato vivono a Troina, in provincia di Enna. Lui aveva espresso la volontà di intraprendere il percorso universitario in Scienze motorie dirante la pandemia. Lei ha deciso di iscrivere entrambi. Ora il desiderio di conseguire la magistrale

Si sono laureati lo stesso giorno e la loro storia è diventata un esempio di come ogni avversità può trasformarsi con la giusta tenacia in un nuovo punto di forza e opportunità. Antonella Maccarrone e Giovanni Trovato, madre e figlio di Troina, nell’Ennese , hanno infatti conseguito insieme la laurea in Scienze Motorie. Lui, nato con la sindrome di down, subito dopo la discussione della tesi ha detto a mamma Antonella: “Sai che ti dico, forse ci conviene iniziare a studiare per prendere anche la laurea specialistica'". Lei l’ha presa con ironia, spiegando che dopo l’obiettivo raggiunto era “un po’ stanca, ma lui no”.

“Ho dedicato tutta la mia vita a Giovanni senza perdere mai la speranza, nonostante i medici mi avessero prospettato un futuro poco roseo”, ha raccontato la donna a ViviEnna . “Ho lottato contro tutto e tutti affinché avesse una vita piena e quando ho capito che desiderava con tutto se stesso questa laurea, non ho potuto fare a meno di iscrivermi con lui, per sostenerlo e aiutarlo lungo il percorso di studi”, ha sottolineato.

La scelta di laurearsi durante la pandemia

Diplomato in ragioneria, Giovanni ha capito di volersi laureare durante la pandemia: "Voleva investire la sua energia in qualcosa di concreto e ha pensato che fosse il momento giusto per dedicarsi allo studio", ha detto la madre in un’intervista al Corriere della sera. Inizialmente, però, i due hanno deciso di non raccontare a tutti di aver intrapreso il percorso universitario, come ha svelato Antonella: “Non ho detto a nessuno che c’eravamo iscritti all’università. Solo quando abbiamo dato l’ultima materia, a fine percorso, ho raccontato ad amici e parenti cosa avevamo fatto, e posso dire di essere orgogliosa del traguardo raggiunto da mio figlio”.