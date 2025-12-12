Arrestato titolare negozi di cannabis light per il decreto sicurezza

L'arresto è effetto delle nuove norme dei mesi scorsi che hanno portato ad una stretta sia sulla coltivazione che sulla vendita di quella che era stata ribattezzata "cannabis legale", ossia senza Thc. Nell'imputazione si parla di "infiorescenze di marijuana" in modo generico, senza chiarire se siano state effettuate eventuali analisi sulla presenza di principi attivi ascolta articolo

"La vicenda suscita particolare allarme, perché si tratterebbe del primo arresto del titolare di un'attività commerciale che opera in piena liceità, nel rispetto della normativa civile e fiscale, con prodotti tracciati e documentati". Il caso, così commentato dai suoi legali, è quello che ha visto finire ai domiciliari, anche se soltanto per meno di 24 ore, il titolare di due negozi di cannabis light in provincia di Brescia. E' stato arrestato ieri "in flagranza" dalla Polizia, su disposizione della Procura di Brescia, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio per quei "19 barattoli" che aveva nei due esercizi commerciali "contenenti" poco più di 2 chili di "infiorescenze di marijuana".

L'arrestato: un 33enne proprietario di due negozi Il 33enne, Nicolò Savoldelli, è titolare infatti di due negozi "Honest Cannabis Store" a Sirmione e Desenzano del Garda. In un "punto vendita", hanno raccontato i difensori Niccolò Vecchioni e Alessandro Palazzo, gli agenti hanno sequestrato quelle "infiorescenze di canapa industriale, corredate da fatture di acquisto" da fornitori regolari "e analisi di laboratorio attestanti un Thc prossimo allo zero". L'arresto, chiarisce la difesa, è stato disposto "in applicazione del recente 'Decreto Sicurezza', che vieta la commercializzazione di infiorescenze a prescindere dalla concentrazione di principio attivo". Nuove norme che hanno portato ad una stretta sia sulla coltivazione che sulla vendita di quella che era stata ribattezzata "cannabis legale", ossia senza "contenuto drogante". Approfondimento Manovra, duello su modifiche, scoppia caso cannabis light