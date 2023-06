Omicidio Tramontano, la sorella: “Sapeva del tradimento da gennaio”

Il gip di Milano ha convalido l'arresto e disposto la misure della custodia cautelare in carcere per l'assassino della compagna incinta. La sorella della vittima: "Dopo aver scoperto dell'altra relazione stava pensando di abortire. Voleva andarsene da casa" ascolta articolo Condividi

Alessandro Impagnatiello resta in carcere. Il gip di Milano ha convalido il fermo e disposto la custodia cautelare per l’uomo, 30 anni, che ha ucciso e tentato di bruciare il corpo della compagna Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di sette mesi di quello che sarebbe stato il loro primo figlio, Thiago. È stata però esclusa la premeditazione. E mentre emergono nuovi particolari dalla confessione che lui stesso ha fornito agli investigatori – ha detto di averla uccisa perché “stressato” dal fatto che l’altra relazione che aveva con una collega era ormai stata scoperta – anche i familiari della vittima aggiungono informazioni su quanto successo. La sorella della ragazza uccisa, Chiara Tramontano, ha spiegato che la relazione con Impagnatiello era già entrata in crisi a partire almeno da gennaio. Ai tempi, il barman aveva detto alla compagna "di avere un'altra relazione sentimentale con un'altra ragazza e che, per via di questa situazione" Tramontano "stava pensando di abortire in quanto era incinta". Inoltre, ha aggiunto, le "problematiche sentimentali" esistevano “fin da quando hanno iniziato la convivenza nel febbraio 2021". Fino ad ora, sulla base delle dichiarazioni di Impagnatiello e dell'altra fidanzata sembrava che Tramontano avesse scoperto della relazione parallela del compagno soltanto in tempi più recenti (CHI È IMPAGNATIELLO - FEMMINICIDI IN ITALIA, I NUMERI).

"Voleva cambiare casa perché tradita da Alessandro. Non lo avrebbe perdonato" Tramontano avrebbe rivelato alla sorella "che non avrebbe perdonato Alessandro ma sarebbe tornata a Senago" nella casa in cui viveva con il compagno, "in attesa di trovare un'altra soluzione abitativa oppure tornare a casa dai genitori". Anche questo è finito nei verbali sulla base delle parole di Chiara Tramontano, che ha aggiunto come a febbraio la vittima "confidava ai nostri genitori la sua gravidanza nonché le problematiche sentimentali con Alessandro" e che loro padre le aveva assicurato "che, se ci fosse stato bisogno, le avrebbe dato tutto l'aiuto possibile". vedi anche Il legale di Impagnatiello: "Pensa che unico pentimento sia suicidio"

"Mai avuta grande stima di Impagnatiello" E sempre la sorella di Giulia, lo scorso lunedì, ai carabinieri di Senago che indagavano sul caso, aveva detto: "Fin dall'inizio non ho mai avuto una grande stima di Alessandro, cosa questa fatta notare anche a Giulia". "I rapporti tra me e mia sorella - aveva messo a verbale Chiara - rimanevano sempre quotidiani tramite messaggi o chiamate ma, il 5 aprile 2023 io e Giulia abbiamo avuto una discussione perché lei mi riferiva che, a distanza di qualche giorno, sarebbe andata qualche giorno a Ibiza insieme ad Alessandro ed io non ero d'accordo". Per circa un mese i rapporti tra le sorelle si sarebbero "leggermente raffreddati" almeno fino ai primi di maggio "quando entrambe siamo andate a casa dei nostri genitori e in quell'occasione abbiamo ripreso normalmente i rapporti. Da quel periodo fino alle ore 00:57 di sabato 26 maggio abbiamo sempre mantenuto i contatti".

Il ricordo di Giulia Tramontano e la raccolta fondi Ed è sempre Chiara Tramontano a ricordare la sorella anche sui social. "Sono la sorella di Giulia e la zietta di Thiago. Sarò sempre con voi", ha scritto su Instagram. Nelle storie ha anche postato una foto in cui è insieme ai genitori, alla sorella e al fratello con la scritta "quanta vita c'era prima. Volevamo solo viverla insieme". Va avanti intanto la raccolta fondi organizzata dall'Istituto Italiano di Tecnologia, dove lavorava Chiara Tramontano, che in poche ore ha raggiunto la soglia dei 15mila euro, da destinare all'associazione Penelope che ha contribuito alle ricerche di Giulia quando era sparita. “Mi sono imbattuta nel tuo sorriso contagioso, nei tuoi occhi pieni di vita e nel tuo orgoglio e nella tua emozione mentre stringevi il pancione", è uno dei commenti degli oltre 800 donatori. vedi anche Giulia Tramontano, Pm: "Fidanzato ha cercato online come ucciderla"