Mentre il livello di allerta continua a calare (ad oggi, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, sono meno di mille le persone che si trovano nei centri di accoglienza o negli alberghi perché non possono rientrare in casa), sono già partite le procedure per far avere i primi soldi per le famiglie che hanno subito danni. Entro il 30 giugno tutti quelli che hanno avuto la casa allagata potranno presentare la domanda per ricevere un acconto di tremila euro, a cui si può aggiungere un saldo di duemila e un contributo forfettario di 750 per la perizia

