Alluvione Romagna, i sindaci salutano Mattarella cantando Romagna Mia

Il coro dei sindaci in fascia tricolore

I sindaci dei 108 Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, al termine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo hanno salutato intonando tutti insieme la canzone diventata l’ inno romagnolo. Il canto intonato dai tanti primi cittadini in fascia tricolore è stato registrato in un video amatoriale diffuso sui social dai media. Nel suo intervento nella sala consiliare del Comune di Faenza, Mattarella si è rivolto più volte ai sindaci, ringraziandoli per il lavoro di queste due settimane e assicurando loro il sostegno del Quirinale e di tutto il governo. "Non sarete soli, io sarò al vostro fianco. Tornerete come prima" promette Mattarella ai presenti. "Grazie presidente" gli rispondono i tanti sindaci riuniti al municipio di Faenza. "Noi abbiamo fatto il possibile, in coscienza" assicura il primo cittadino Massimo Isola.