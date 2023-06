Maltempo, oggi allerta gialla in 10 regioni

Bollettino della Protezione civile

Il bollettino di criticità diramato dalla Protezione civile mette in guardia contro i forti temporali previsti per la giornata di oggi ma anche, in alcune regioni, per rischio idraulico e idrogeologico. Per sapere quali sono le zone a rischio è disponibile l’elenco completo sul sito della Protezione civile. Il maltempo si è spostato verso meridione e sulle Isole maggiori, colpendo in particolar modo la Sardegna dove ieri strade allagate e smottamenti hanno creato disagi a Cagliari e nel sud dell’isola.