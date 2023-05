Chi era Conforti, trovato morto nel bagagliaio dell'auto a Torino

Conforti, 56enne residente a Castagneto Po (Torino), era un imprenditore nel settore delle scuole guida, con varie sedi nella zona a nord di Torino, a Settimo, Brandizzo e Chivasso, ed era presidente del Consorzio Autoscuole Cast. Sulla sua scomparsa e sul ritrovamento del suo cadavere indaga il pm Antonella Barbera della procura torinese. Tra le ipotesi c'è quella dell'omicidio, ma tutte le piste restano al momento aperte, anche in attesa dell'autopsia fissata per mercoledì 31 maggio. Il corpo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione, non presenta segni evidenti di violenza.

Le scuole guida e il ritrovamento del cadavere

"Non possiamo rilasciare dichiarazioni. La famiglia non vuole", hanno detto dopo il ritrovamento dall'autoscuola Brandizzo, a Settimo Torinese (Torino), in via Italia, di cui era titolare Conforti. Oltre a Settimo il 56enne aveva altre sedi a Brandizzo e Cavagnolo. Secondo quanto emerso, la ex moglie, preoccupata di non vedere l'automobile dell'uomo, ha denunciato la sua scomparsa alle autorità e avrebbe poi localizzato, tramite un'applicazione, l'auto di conforti nella zona in cui è stata poi ritrovata. Il giorno prima del ritrovamento, c'era stato un tentativo di furto, ma l'allarme della vettura era scattato. I residenti avevano quindi notato la vettura e alcune macchie di sangue sull'asfalto.