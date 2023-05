Torino, cadavere ritrovato nel bagagliaio di un Suv

Il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte, intorno alle 22.30, dentro il bagagliaio di un'auto a Torino , nel quartiere Aurora, che confina con il centro e si estende a nord. Secondo una primissima ricostruzione, il corpo si trovava all'interno di un Suv e in avanzato stato di decomposizione. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti preoccupati per il cattivo odore. Intorno all'auto c'erano delle macchie di sangue. Sul posto gli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino. Il cadavere apparterrebbe a un uomo sui 55 anni, ma l’identità deve ancora essere accertata.

Si parla di "morte sospetta"

Quasi certamente la morte risale a molti giorni prima. Tracce di sangue erano presenti anche nel bagagliaio e la polizia ha già interrogato alcuni residenti per capire da quanto tempo l'auto fosse parcheggiata in via Rovigo. Determinanti potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e l’inchiesta è stata affidata agli investigatori della squadra Mobile, coordinati dal dirigente Luigi Mitola. Al momento, secondo fonti investigative, si parla di “morte sospetta”.