Omicidio a Cassino, ritrovato un cadavere in un appartamento

Un omicidio ha sconvolto Cassino, comune in provincia di Frosinone , dove quest'oggi intorno alle 14.30 il cadavere di una donna è stato ritrovato in via Pascoli, all'interno di un un appartamento del centro.

Le indagini

Il cadavere appartiene a una donna 34enne di origini dominicane, a scoprirlo la donna delle pulizie intervenuta nell'abitazione. La vittima ha riportato ferite d'arma da taglio, come accertato dal personale dell'Ares 118 arrivato sul posto. La polizia e la squadra mobile di Frosinone hanno avviato quindi un'indagine per risalire al colpevole dell'omicidio. Al momento è in corso la visione delle telecamere di alcune attività commerciali nei pressi del palazzo, mentre la polizia sta cercando l'arma del delitto nei alcuni cassonetti posizionati in via Pascoli e nelle zone limitrofe.