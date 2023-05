È stata operata Elisabetta Condò, la prof ferita da uno studente

Un gesto violento, inaspettato, in una mattina come le altre all'Iss Alessandrini di Abbiategrasso, dove, nella giornata di ieri, Elisabetta Condò, professoressa 51enne di lettere e storia, è stata accoltellata al braccio e alla testa da un alunno 16enne durante la prima ora di lezioni. La donna, al momento ancora sotto schock, prima si è rifugiata in un bagno, e poi è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Legnano, dove è stata suturata e quindi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica al braccio destro.

La professoressa, che presentava anche alcuni tagli nella parte posteriore del capo, non risulta in pericolo di vita, ma la sua prognosi al momento è ancora riservata. Presso l'ospedale di Legnano è giunto nella giornata di ieri anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Per quanto riguarda lo studente, che nelle fasi dell'aggressione ha estratto anche una pistola (risultata poi a pallini) scatenando ulteriore panico nella classe, si è autoinferto delle ferite alle braccia, prima di essere fermato e trasportato presso il reparto di psichiatria dell'ospedale San Paolo di Milano.



La ricostruzione dei fatti

L'insegnante sarebbe stata accoltellata di sorpresa, mentre passava tra i banchi, all'inizio della lezione intorno alle 8.10, quando, appena superata la fila dove sedeva lo studente, è stata aggredita dal ragazzo che ha estratto dallo zaino un pugnale da caccia e la pistola giocattolo prendendola alle spalle. La professoressa è riuscita a divincolarsi ed è scappata con l'aiuto di alcuni alunni, mentre gli altri compagni tentavano la fuga. A quel punto il ragazzo, minacciando i compagni con la finta arma, li ha fatti uscire tutti e quindi si è seduto in fondo alla stanza appoggiando su un banco coltello e pistola, che sono stati poi sequestrati.

I testimoni

"Ho sentito urlare tutti, mi sono girato e ho visto che brandiva un grosso pugnale, cominciando a colpire la prof da dietro - racconta un compagno di classe, testimone diretto del fatto - alla spalla, al braccio, senza urlare, senza dire niente, non era agitato, sembrava non avere emozioni". "Quando siamo arrivati nella scuola siamo entrati nell'aula con molta prudenza, e indossando i giubbotti antiproiettile perché la segnalazione era per un ragazzo armato di pistola, ma una volta messo piede nella stanza lo abbiamo visto in fondo, seduto, solo, con la testa fra le mani e le armi appoggiate sul banco". È questo il racconto dei due militari intervenuti stamani - un vice brigadiere e un carabiniere scelto - Lo abbiamo fatto alzare, gli abbiamo detto di inginocchiarsi e lo abbiamo ammanettato". "Non abbiamo mai avuto avvisaglie della possibilità di un comportamento simile, non potevamo certo immaginare questo - ha detto Michele Raffaeli, dirigente scolastico del plesso, che si trova in via Luigi Einanudi - però domani era previsto un colloquio con lo studente e con i genitori per dei problemi didattici". Sembra che nei giorni precedenti il 16enne avesse fatto una serie di dispetti con la lavagna elettronica e con degli spray.

Chi è Elisabetta Condò

Residente a Abbiategrasso insieme al marito, anche lui professore in un liceo di Magenta, Condò è arrivata all'Alessandrini due anni fa, dopo aver insegnato per diversi anni alle scuole medie. Un impegno costante nella crescita dei ragazzi, e non solo, considerando anche l'ambito sindacale, dove risulta ancora iscritta alla Cgil e in passato parte della Rsu alle scuole medie. "Se conosco Elisabetta, uscita dalla sala operatoria chiederà notizie del ragazzo" ha detto Licia Ronzulli al Corriere della Sera, sottolineando il forte amore e la passione per il proprio lavoro che smuove la professoressa, che la senatrice di Forza Italia conosce da 25 anni. "Elisabetta è una docente a tutto tondo - ha dichiarato invece il vicepreside dell'istituto Davide Rondena -, presente con i ragazzi e nel mondo del lavoro, interessata alle sue tematiche".