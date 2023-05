Papa Francesco nella domenica di Pentecoste: "Paura blocca e isola"

Il Pontefice ha parlato dello Spirito Santo che ci libera dalla paura e ha ricordato Alessandro Manzoni come il cantore delle vittime e degli ultimi. Ha poi rivolto un pensiero alle vittime del ciclone che ha colpito Bangladesh e Myanmar e invitato tutti, nel mese mariano, a pregare per la pace in Ucraina

“Lo spirito santo libera dalla paura”

Papa Francesco, nel Regina Coeli, ha invitato a non chiudere le porte all'altro per la paura e anche le porte della Chiesa. "La paura blocca, paralizza. E isola: pensiamo alla paura dell'altro, di chi è straniero, di chi è diverso, di chi la pensa in un altro modo. E ci può essere persino la paura di Dio: che mi punisca, che ce l'abbia con me. Se diamo spazio a queste false paure, le porte si chiudono: quelle del cuore, della società, e anche le porte della Chiesa” ha sottolineato il Papa. “Dove c'è paura, c'è chiusura. E non va bene. Il Vangelo però ci offre il rimedio del Risorto: lo Spirito Santo. Lui libera dalle prigioni della paura" ha concluso il Pontefice.