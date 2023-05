Il Papa ha la febbre, cancellate le udienze odierne

Non erano in programma incontri con gruppi ma il Pontefice non ha ricevuto nemmeno singole persone proprio a causa dell’indisposizione, confermata anche dalla sala stampa vaticana

A causa della febbre, questa mattina Papa Francesco è stato costretto a cancellare le udienze previste. Non erano in programma incontri con gruppi ma il Pontefice non ha ricevuto nemmeno singole persone proprio a causa dell’indisposizione. "Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", ha confermato la sala stampa vaticana.