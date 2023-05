Papa a Saxa Rubra per un'intervista, è primo pontefice in studio Rai

Papa Francesco si è recato nella nella sede della Rai di Saxa Rubra per un'intervista con il programma della Cei 'A sua immagine'. L'intervista era in agenda a marzo ma poi era stata rinviata perché il papa era stato ricoverato al Policlinico Gemelli.

Prima volta di un papa in uno studio Rai

Quando è arrivato a Saxa Rubra papa Francesco ha salutato il personale presente della Rai ed è stato applaudito. È la prima volta che un pontefice si reca in uno studio televisivo della Rai: il papa ha rilasciato molte interviste a reti televisive di tutto il mondo, ma finora aveva sempre accolto i giornalisti in Vaticano o era intervenuto in collegamento. L'intervista verrà registrata oggi, ma sarà trasmessa in differita il 4 giugno.