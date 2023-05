Maltempo, domani premier Meloni sarà in Emilia-Romagna

La presidente del consiglio partirà in anticipo dal Giappone, dove si è recata per partecipare al G7, per seguire l'evolversi dell'emergenza legata al maltempo nella regione dove è stata confermata l'allerta rossa anche per il 21 maggio

Giorgia Meloni domani sarà in Emilia Romagna per un sopralluogo. La premier terrà una conferenza stampa in Giappone, dove si è recata in questi giorni per partecipare al G7 (LO SPECIALE), verso le 23:30 ora locale, le 16:30 in Italia. Poi tornerà in Italia, partendo in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente, per seguire l'evolversi dell'emergenza legata al maltempo nella regione (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il programma del sopralluogo è ancora in via di definizione ed è legato anche alle condizioni meteo .