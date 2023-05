Alluvione a Forlì, la disperazione di una donna: "Casa non c'è più"

Il video

La donna, proprietaria di un negozio di abbigliamento, racconta di avere perso il suo appartamento, sommerso dall'acqua. "Casa mia è là in fondo - dice piangendo nelle immagini, riprese con un telefonino -. Era là in fondo. Io avevo un piccolo appartamento al piano terra, qui c'è una discesa e, in basso in basso, c'era un piccolo appartamento che non c'è più perché è sommerso da metri e metri di acqua: non c'è più. Per me è un tragedia questa, non riesco ad accettarlo. Potevo passare sopra a 'Mirivesto' il mio negozio, ma non la casa", aggiunge. "Non c'è più - piange - Io avevo un piccolo appartamento lì in basso dove c'è quella tettoia che si intravvede: lì c'era casa mia che è invasa da tanta acqua. Non ne verremo più fuori da questa tragedia, questo è un disastro. Come si fa a non avere la casa? - chiede -. Si può stare senza il lavoro ma non senza casa. Non abbiamo più niente, non riuscirò mai a superare questa, non ce la faccio, non c'è più niente. Avevamo anche due canarini che sono morti, un gatto, non c'è più niente, non c'è più niente...", ripete. Oltre 6mila i commenti, e 36mila le persone che hanno lasciato una reazione alle immagini.