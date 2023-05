Aerei, lo sciopero di domani 19 maggio sospeso e rinviato a giugno

Economia

Sarà un'estate "cara", tutti gli aumenti dai gelati fino ai voli aerei

In uno studio il Codacons ha elaborato il quadro dei rincari della stagione estiva prevedendo aumenti che vanno dal 15,5% per una birra al 26.8% per un pacchetto vacanza, passando per il 10-15% dei servizi in spiaggia

Più che caldissima, sarà un'estate carissima. Lo prevede il Codacons che in uno studio ha elaborato il quadro dei rincari della prossima stagione estiva utilizzando i dati dell'Istat. La fotografia scattata sui beni e i servizi tipici del periodo di vacanza vede aumenti che vanno dal 15,5% per una birra fino al 26.8% di un pacchetto vacanza, passando per il 10-15% dei servizi in spiaggia

Secondo lo studio, forti rincari riguarderanno gli alimentari, settore nel quale i prodotti più consumati durante l'estate subiscono rincari anche a due cifre. I gelati, rispetto allo scorso anno, costeranno il 22% in più. Il pesce fresco aumenterà in media del 5,9% mentre i prezzi dei prodotti ittici surgelati saliranno del 16,6%. Frutta e verdura fresca cresceranno entrambi del 7,6% mentre per le patatine fritte la spesa aumenta del 16,1% su base annua