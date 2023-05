Trasporto aereo, sciopero di 24 ore venerdì 19 maggio: le info

Disagi per ITA Airways

Per quanto riguarda ITA Airways, la compagnia ha cancellato 113 voli nazionali per la giornata del 19 maggio. È stato comunque attuato un piano straordinario per limitare i disagi di coloro che hanno acquistato un biglietto per quella data, con la possibilità, per il 68% degli stessi, di prendere un altro volo nella stessa giornata. Per coloro i quali non riusciranno a partire il 19 maggio, in caso di cancellazione o modifica dell'orario del volo, si potrà cambiare prenotazione senza pagare alcuna penale o ancora sarà possibile richiedere il rimborso del ticket (in caso di cancellazione o ritardo superiore alle 5 ore) entro il 24 maggio.