L’Enac ha specificato che deve essere garantito l’arrivo di tutti gli aerei che saranno in volo sul territorio nazionale quando inizierà lo sciopero. L’Ente ha sottolineato che sono assicurati anche i voli già schedulati in orari precedenti l’inizio dell’agitazione e quelli che saranno in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti