Sciopero dei mezzi, a Roma e Milano metropolitane regolari

Possibili disagi per lo stop di 4 ore indetto dal sindacato Faisa Confail “per rivendicare la mancanza nel Contratto di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro”. La fascia oraria della mobilitazione varia da città a città

Possibili disagi oggi in alcune città per lo sciopero del trasporto pubblico proclamato dal sindacato Faisa Confail. Una protesta, spiega il sindacato degli autoferrotranvieri, indetta “per rivendicare la mancanza nel Contratto di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”. Lo stop di 4 ore ha orari diversi in base alle città: a Roma e Milano la circolazione delle metropolitane risulta regolare.