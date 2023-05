4/13 Instagram

Amnesty International dedica la Festa della Mamma alle madri turche che nel 1995 "sono scese in piazza per la prima volta a Istanbul per chiedere la verità sulle persone “scomparse” in custodia delle forze di polizia negli anni ‘80 e ‘90. Le manifestazioni sono continuate per tutti i sabati successivi: per questo sono state chiamate le 'Madri del sabato'. Da anni subiscono intimidazioni, molestie, detenzioni arbitrarie e processi iniqui solo perché non si sono mai arrese"

Buona Festa della Mamma, le immagini e le frasi più belle