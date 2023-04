Festa della Mamma 2023, 20 idee regalo per tutti i gusti

6/21

Giorgio Armani è tra i brand più amati, anche nel settore dell’eau de parfum. Ecco perché, per la mamma, è l’idea regalo perfetta. My Way è un bouquet di fiori bianchi contenuto in un flacone talismano: al suo interno, Bergamotto e Fiori d'Arancio d'Egitto, Tuberosa e Gelsomino d'India, Legno di Cedro della Virginia e Vaniglia del Madagascar. Il cofanetto contiene My Way Eau De Parfum nei formati 50ml e travel size, insieme a un barattolo di latte idratante. Euro 98,30

My Way Eau De Parfum - Giorgio Armani