Festa della mamma, 5 libri per bambini dai 2 ai 10 anni

Libri per bambini di 2 anni

Torno a prenderti. L'abbraccio della mamma

di Maria Gianola

Gribaudo, 2023

E quando per un attimo il mondo sembra troppo grande senza te, tu mi dici "Torno a prenderti!". Allora ti aspetto, perche so che il tuo abbraccio non mi ha lasciato solo nemmeno un secondo. Una storia dolce e poetica sul distacco, da leggere insieme. Per mostrare ai bambini che, anche se non la vedono, la mamma è con loro, e quando si allontana, torna sempre.