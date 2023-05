Caro affitti, oggi studenti vengono ricevuti al Ministero

Dopo una prima vittoria con lo sblocco dei 660 milioni per gli alloggi universitari, gli studenti di Cambiare Rotta - collettivo che sta animando la protesta - saranno, questa mattina, al Ministero dell'Università e della Ricerca. Si allarga intanto il fronte della protesta in tutto il Paese

Dopo una prima vittoria con lo sblocco dei 660 milioni per gli alloggi universitari, gli studenti di Cambiare Rotta, il collettivo che sta animando la protesta contro il caro affitti , vengono ricevuti, questa mattina, al Ministero dell'Università e della Ricerca. Alle 12.30 è prevista una conferenza stampa. Si allarga intanto il fronte della protesta in tutta Italia.

Continuano le proteste

La ministra Bernini, nel mentre, ha chiesto un censimento degli immobili inutilizzati, perché siano resi disponibili per gli studenti. "Le proteste delle tende - sottolineano gli studenti di Cambiare rotta - sono cresciute e continuano ad allargarsi a nuovi atenei dando voce alla rabbia contro una condizione ormai insostenibile e generalizzata in tutto il Paese. L'ennesima dimostrazione che solo la lotta paga: al Mur porteremo le rivendicazioni di una generazione che nessuna forza parlamentare oggi rappresenta, portando la rabbia e le ragioni dei tantissimi studenti che in questi giorni si sono mobilitati in tutta Italia accampandosi con le loro tende davanti alle università”.