Cei, cardinale Zuppi su caso Orlandi: "Accuse Wojtyla inqualificabili"

"Ricostruzioni sul caso Orlandi frutto di un cuore ferito"

"Il Vaticano gode di una cattiva fama? Un'idea sbagliata - ha commentato Zuppi a Repubblica -, qui c'è una buona norma: chi ci lavora dentro deve lavorare anche in parrocchia. Il cardinal Casaroli tutte le domeniche celebrava la messa nel carcere minorile e conosceva tutti i ragazzi per nome. Non nego gli scandali, i conflitti interni, a la Chiesa non è la comunità dei perfetti. È fatta di uomini, e gli uomini sono peccatori. Però il Vaticano non è una banda di mascalzoni". Poi sul caso Orlandi: "Le accuse nei confronti di papa Wojtyla sono inqualificabili. Mi spiace dirlo, ma chi le ha pronunciate così perde credibilità. Certe ricostruzioni forse sono frutto di un cuore ferito. Tanta vicinanza alle ferite: ma queste non giustificano le calunnie".