Messina Denaro ha incontrato la figlia Lorenza Alagna in carcere

Arrestato in una clinica di Palermo il 16 gennaio scorso (20 anni dopo l'arresto di Salvatore Riina), Matteo Messina Denaro ha incontrato in carcere la figlia per la prima volta. Si tratta di Lorenza Alagna , che ha fatto visita al padre nel carcere dell'Aquila, in Abruzzo. Prima d'ora, appunto, non lo aveva mai incontrato e il loro rapporto inesistente era venuto alla ribalta pochi giorni dopo l'arresto.

Le inquietudini del Padrino

La figlia era diventata un’ossessione per Messina Denaro. Nel covo di Campobello, in provincia di Trapani, i carabinieri del Ros hanno trovato decine di messaggi mai spediti a Lorenza. Uno risaliva al giorno del suo 17° compleanno: "Ogni mondo ha i suoi demoni diversi da quelli degli altri — scriveva il boss —. Stai lontana dai mondi che non conosci. Io sono entrato in altri mondi al prezzo della sofferenza, ma tu non osare mai, ti prego". Da inquietudine il sentimento di Messina Denaro nei confronti di Lorenza Alagna si è trasformato in rabbia. Ma a dire il vero anche se Lorenza, ancora ragazzina, convinse la madre ad andare via dalla casa della nonna paterna, non ha mai rinnegato il padre e la sua famiglia. Però, ha sempre rivendicato il diritto a vivere una vita normale. Adesso il primo incontro in assoluto tra i due.