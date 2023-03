Nominato nuovo difensore di Matteo Messina Denaro: “Non ho paura”

Lo ha detto Adriana Vella, fresca di nomina per la difesa d'ufficio del boss di Castelvetrano, come deciso dalla corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. "Non sono tranquilla per l'impegno che dovrò affrontare in questi giorni ma non mi preoccupa il fatto di dover difendere Messina Denaro. Le minacce non mi spaventano", ha spiegato

“Matteo Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderemo con lo stesso impegno che mettiamo per gli altri. Sarà molto impegnativo”. Lo ha detto Adriana Vella, fresca di nomina per la difesa d'ufficio del boss di Castelvetrano, come deciso dalla corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. "Ho chiesto un termine a difesa perchè il fascicolo processuale è molto ampio e quindi dovrò studiarlo. Non sono tranquilla per l'impegno che dovrò affrontare in questi giorni ma non mi preoccupa il fatto di dover difendere Messina Denaro. Le minacce non mi spaventano", ha aggiunto ancora, spiegando di aver accettato l’incarico “senza paura”.