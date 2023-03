Messina Denaro, la vita "normale" del boss che si sentiva inafferrabile

Almeno nell’ultimo periodo della sua latitanza il boss ha condotto una vita normale, alla luce del sole. Senza nascondersi da niente e da nessuno. In coda al banco dei salumi al supermercato di Campobello di Mazara. Seduto in salotto, a casa di “amici” a sorseggiare un whisky. E poi ancora in giro per il paese in auto. Ad incontrare e salutare gente

In coda al banco dei salumi al supermercato di Campobello di Mazara. Seduto in salotto, a casa di “amici” a sorseggiare un whisky. E poi ancora in giro per il paese in auto. Ad incontrare e salutare gente.

La famiglia Bonafede

La famiglia Bonafede, per i pm di Palermo, sarebbe stata a totale disposizione del boss. Si sarebbe occupata praticamente di ogni aspetto della latitanza di Messina Denaro.

Facevano da vivandieri, postini, fattorini. Organizzavano gli appuntamenti del boss ed i suoi incontri. Insomma tutto. Dalle carte dell’inchiesta emerge anche la figura di Laura Bonafede, figlia dello storico boss di Campobello di Mazara Leonardo, scomparso da qualche anno e di fatto uno dei fedelissimi di Messina Denaro. La donna, che al momento non risulterebbe indagata, avrebbe avuto una strettissima corrispondenza con il capomafia latitante. Le missive sono state ritrovate in uno dei tanti covi del boss ed alcune a casa della sorella Rosalia, arrestata lo scorso 3 marzo con l’accusa di associazione mafiosa. Laura Bonafede era gelosa, e lo scrive in una lettera in cui usa il maschile per parlare di se stessa, di Lorena Lanceri che nei pizzini viene chiamata “Tramite”. “Ho visto Margot (il nome che era stato dato all’auto di Messina Denaro ndr) alle 18:56 dal Tramite. Stranamente non mi sono arrabbiato – si legge nella missiva – mi ha dato parecchio fastidio”. La lettera poi si conclude con questa frase: “ho provato quella sana invidia del perché tutti sì ed io no. Vuol dire che era scritto così”. Parole che lasciano intendere che il boss, a Campobello, incontrava moltissime persone e che nessuna di queste lo ha mai tradito.